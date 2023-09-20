Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безроднов Константин
Рождение ребёнка
03.03.1936
Сын: Безроднов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Безроднов Константин
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Безроднов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Безроднов Константин
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Безроднова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Безроднов Константин
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безроднов Константин
Место жительства
Около 1980
Смерть
Неизвестно