Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсонов Зот Стефанович

Мать: Самсонова (Фролова) Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безроднов Константин

Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Безроднов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Безроднов Константин

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Безроднов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Безроднов Константин

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Безроднова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Безроднов Константин

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безроднов Константин

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Около 1980
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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