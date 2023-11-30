Безроднов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безроднов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Безроднов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Безроднов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Безроднова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
После ?.05.1984
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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