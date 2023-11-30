Безроднов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1936
Сын: Безроднов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Безроднова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безроднова (Самсонова) Александра Григорьевна
Смерть
После ?.05.1984