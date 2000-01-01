станица Кумшацкая, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Кумшацкая

Кумшацкая станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Первый Донской округ, Кумшацкая станица
станица Кумшацкая1051458487846313230846216сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Кумшацкая станица
2210Кумшацкая станица, при реке Кумшак2964600210121050Ст. и хут. правл., 1 церковь, приходское училище, церковно-приходская школа18080

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