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Самсонов Федор Зотович

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

09.07.1912 ст.

Дата смерти

02.07.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1912 ст.

Отец: Самсонов Зот Стефанович

Мать: Самсонова (Фролова) Дарья Григорьевна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Крещение
15.07.1912 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутороа Солоный станицы Кумшацкой ГАРО 803-2-2380 лл.182об.-183 №41 Восприемники: Сулацков Александр Семенович х. Солоный, учитель Солоновского приходского училища, губернский секрета... Показать все
Смерть
02.07.1913 ст.
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
От поноса ГАРО 803-2-2510 лл.66об.-67 №31

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