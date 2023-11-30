Самсонов Федор Зотович
Место рождения
Дата рождения09.07.1912 ст.
Дата смерти02.07.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1912 ст.
Крещение
15.07.1912 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутороа Солоный станицы Кумшацкой ГАРО 803-2-2380 лл.182об.-183 №41 Восприемники: Сулацков Александр Семенович х. Солоный, учитель Солоновского приходского училища, губернский секрета... Показать все
Смерть
02.07.1913 ст.
От поноса ГАРО 803-2-2510 лл.66об.-67 №31