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Самсонов Стефан Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1862 г.р.
Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1890

Жена: Самсонова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Самсонов Зот Стефанович

Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Год рождения вычислен из записи о смерти. Место рождения предположительное.
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Самсонов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Дочь: Котенскова Мария Стефановна

Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна

х. Рынок Солоновский
Рождение ребёнка
23.05.1903 ст.

Сын: Самсонов Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Восприемник
18.07.1904 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. х. Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1092 лл. 83об.-84 №46 Восприемник Николая, сына Персияновых Стефана Васильевич и Антонины Антоновны, х. Солоный
Поручитель
12.11.1904 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Поручитель на венчании Самсонова Эраста Федоровича и Кулешовой Евдокии Петровны. Николаевская ц. хутора Солоный станицы Кумшацкой ГАРО 803-2-1092 лл.111об.-112 №20
Рождение ребёнка
23.06.1905

Дочь: Анна Стефановна

Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Бракосочетание
09.10.1905 ст.

Жена: Самсонова Левицкова Анна Михайловна

Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Он - 2-й брак в 45 лет (вдовец) Она - 2-й брак в 30 лет (вдова казака) Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1093 лл.46об.-47 №17 Поручители по жениху: Кулягин Никита Григорьев ст.... Показать все
Поручитель
12.05.1913 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-2510 лл.47об.-48 №19 Поручитель на венчани Самсонова Ивана Ивановича (х. Рынок Солоновский, учитель Рынковск. приходского училища, 1-м, 25 лет)... Показать все
Бракосочетание
До ?.06.1914

Жена: Самсонова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: Самсонова Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Самсонова Раиса Тимофеевна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
ГАРО 803-2-2871 лл.53об.-54 №22
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: Самсонова Зинаида Стефановна

Мать ребёнка: Самсонова Раиса Тимофеевна

х. Рынок Солоновский
Смерть
Неизвестно
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