Самсонов Стефан Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна
Год рождения вычислен из записи о смерти. Место рождения предположительное.
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Дочь: Котенскова Мария Стефановна
Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна
х. Рынок Солоновский
Рождение ребёнка
23.05.1903 ст.
Сын: Самсонов Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна
Восприемник
18.07.1904 ст.
Николаевская ц. х. Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1092 лл. 83об.-84 №46 Восприемник Николая, сына Персияновых Стефана Васильевич и Антонины Антоновны, х. Солоный
Поручитель
12.11.1904 ст.
Поручитель на венчании Самсонова Эраста Федоровича и Кулешовой Евдокии Петровны. Николаевская ц. хутора Солоный станицы Кумшацкой ГАРО 803-2-1092 лл.111об.-112 №20
Рождение ребёнка
23.06.1905
Дочь: Анна Стефановна
Мать ребёнка: Самсонова Александра Федоровна
Бракосочетание
09.10.1905 ст.
Он - 2-й брак в 45 лет (вдовец) Она - 2-й брак в 30 лет (вдова казака) Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1093 лл.46об.-47 №17 Поручители по жениху: Кулягин Никита Григорьев ст.... Показать все
Поручитель
12.05.1913 ст.
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-2510 лл.47об.-48 №19 Поручитель на венчани Самсонова Ивана Ивановича (х. Рынок Солоновский, учитель Рынковск. приходского училища, 1-м, 25 лет)... Показать все
Бракосочетание
До ?.06.1914
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: Самсонова Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Самсонова Раиса Тимофеевна
ГАРО 803-2-2871 лл.53об.-54 №22
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: Самсонова Зинаида Стефановна
Мать ребёнка: Самсонова Раиса Тимофеевна
х. Рынок Солоновский
Смерть
Неизвестно