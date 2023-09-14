Климова Настасья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1804
Сын: Климов Афанасий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич
Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно