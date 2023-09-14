Климова Настасья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Настасья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Климов Афанасий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Климов Лаврентий Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Лаврентий Козьмич

Смерть
Неизвестно
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