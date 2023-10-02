Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Лаврентий Козьмич

Мать: Климова Настасья Фёдоровна

Смерть
1803
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