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Наталья
Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1803
Пол
Женский
Отец
Климов Лаврентий Козьмич
1777 г.р.
Мать
Климова Настасья Фёдоровна
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Климов Лаврентий Козьмич
Мать:
Климова Настасья Фёдоровна
Смерть
1803
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