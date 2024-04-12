Климов Лаврентий Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Лаврентий Козьмич

Место рождения

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Климов Козьма Григорьевич

Мать: Климова Васса Степановна

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Климов Афанасий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Настасья Фёдоровна

Смерть
1844
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