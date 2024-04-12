Климов Лаврентий Козьмич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1804
Сын: Климов Афанасий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Климова Настасья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844