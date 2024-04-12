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Климов Афанасий Лаврентьевич

Место рождения

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

24.04.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Климов Лаврентий Козьмич

Мать: Климова Настасья Фёдоровна

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Климов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична

Рождение ребёнка
1837

Сын: Климов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична

Рождение ребёнка
1839

Сын: Климов Ипат Афанасьевич

Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Климов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Марк Афанасьевич

Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Аксинья Ильинична

Смерть
24.04.1873 ст.
Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
от удушья
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