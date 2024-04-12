Климов Афанасий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти24.04.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
1837
Сын: Климов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Климов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова Аксинья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1873 ст.
от удушья