Климова Аксинья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Аксинья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Климов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Климов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Климов Ипат Афанасьевич

Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Климов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Марк Афанасьевич

Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич

Левино, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Афанасий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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