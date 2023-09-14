Климова Аксинья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Илья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Климов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Климов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Климов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Афанасий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно