Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Климов Лаврентий Козьмич

Мать: Климова Настасья Фёдоровна

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