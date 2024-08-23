Жестков Сергей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения02.10.1880
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Жестков Прокопий Сергеевич
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Дочь: (Жесткова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Дочь: (Жесткова) Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Дочь: Сергунина (Жесткова) Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Дочь: (Жесткова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Дочь: (Жесткова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Сын: Жестков Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Сын: Жестков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Дочь: (Жесткова) Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна