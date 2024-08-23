Жестков Сергей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖестков Сергей Лукьянович

Жестков Сергей Лукьянович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.10.1880

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1880

Отец: Жестков Лукьян Георгиевич

Мать: Жесткова (Клюкина-Ваничкина) Ирина Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.11.1898

Жена: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Жестков Прокопий Сергеевич

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Жесткова) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1904

Дочь: (Жесткова) Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Жестков Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Сергунина (Жесткова) Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1910

Дочь: (Жесткова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: (Жесткова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Жестков Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Жестков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: (Жесткова) Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.