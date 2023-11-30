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Жестков Пётр Сергеевич

Место рождения

Васильевка

Дата рождения

07.07.1906

Дата смерти

16.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906

Отец: Жестков Сергей Лукьянович

Мать: Жесткова Анна Фёдоровна

Крещение
08.07.1906
Восприемники: Александр Фёдорович Сорокин, Вера Лукьяновна Жесткова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1906
Причина смерти: слабость
Похороны
17.07.1906
Кладбище: Васильевское
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