Жестков Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1906
Дата смерти16.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1906
Отец: Жестков Сергей Лукьянович
Мать: Жесткова Анна Фёдоровна
Крещение
08.07.1906
Восприемники: Александр Фёдорович Сорокин, Вера Лукьяновна Жесткова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1906
Причина смерти: слабость
Похороны
17.07.1906
Кладбище: Васильевское