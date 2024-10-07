Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1880

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1880

Отец: Сорокин-Яшин Фёдор Трофимович

Мать: Сорокина (Клюкина-Сергунина) Ирина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.11.1898

Муж: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Жестков Прокопий Сергеевич

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: (Жесткова) Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1904

Дочь: (Жесткова) Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Жестков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Сергунина (Жесткова) Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1910

Дочь: (Жесткова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: (Жесткова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Жестков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Жестков Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: (Жесткова) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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