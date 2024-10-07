Жесткова (Сорокина-Яшина) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1880
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1880
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.11.1898
Рождение ребёнка
14.07.1900
Сын: Жестков Прокопий Сергеевич
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: (Жесткова) Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
17.08.1904
Дочь: (Жесткова) Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
07.07.1906
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Сергунина (Жесткова) Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
23.04.1910
Дочь: (Жесткова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: (Жесткова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
17.03.1916
Сын: Жестков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
17.03.1916
Сын: Жестков Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: (Жесткова) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Жестков Сергей Лукьянович
Смерть
После 16.02.1920