(Жесткова) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1902
Дата смертиПосле 13.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1902
Отец: Жестков Сергей Лукьянович
Мать: Жесткова Анна Фёдоровна
Крещение
02.08.1902
Восприемники: Иван Фёдорович Сорокин, Матрёна Лукьяновна Захарова (Жесткова)
Восприемник
04.06.1917
Елена Петровна Щаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 13.11.1951
в метрике есть отметка о выдаче свидетельства