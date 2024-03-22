(Жесткова) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жесткова) Марина Сергеевна

(Жесткова) Марина Сергеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.07.1902

Дата смерти

После 13.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1902

Отец: Жестков Сергей Лукьянович

Мать: Жесткова Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.08.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иван Фёдорович Сорокин, Матрёна Лукьяновна Захарова (Жесткова)
Восприемник
04.06.1917
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Петровна Щаева
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.11.1951
в метрике есть отметка о выдаче свидетельства
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close