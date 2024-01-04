Жестков Прокопий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1900
Дата смерти25.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900
Отец: Жестков Сергей Лукьянович
Мать: Жесткова Анна Фёдоровна
Крещение
15.07.1900
Бракосочетание
После 16.02.1920
Рождение ребёнка
21.05.1925 или 21.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жесткова Александра Алексеевна
Военная служба
С 02.11.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1986