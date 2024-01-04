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Жестков Прокопий Сергеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.07.1900

Дата смерти

25.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900

Отец: Жестков Сергей Лукьянович

Мать: Жесткова Анна Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.07.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
После 16.02.1920

Жена: Жесткова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1925 или 21.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жесткова Александра Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 02.11.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.03.1986
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