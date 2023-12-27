Жесткова (Клюкина-Ваничкина) Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиПосле 19.09.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
29.10.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1869
Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Лукьянова Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
28.09.1873
Дочь: Софья Лукьяновна
Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
04.12.1875
Дочь: Климушкина Екатерина Лукьяновна
Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
02.10.1880
Сын: Жестков Сергей Лукьянович
Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
19.09.1890
Дочь: Вера Лукьяновна
Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Вера Лукьяновна
Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 19.09.1890