Жесткова (Клюкина-Ваничкина) Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Клюкина-Ваничкина) Ирина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

После 19.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Клюкин-Ваничкин Ефим Иванович

Мать: Клюкина Агриппина Павловна

Бракосочетание
29.10.1866

Муж: Жестков Лукьян Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Жестков Пётр Лукьянович

Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Лукьянова Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1873

Дочь: Софья Лукьяновна

Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1875

Дочь: Климушкина Екатерина Лукьяновна

Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1880

Сын: Жестков Сергей Лукьянович

Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1890

Дочь: Вера Лукьяновна

Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Вера Лукьяновна

Отец ребёнка: Жестков Лукьян Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.09.1890
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