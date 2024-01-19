Климушкина (Жесткова) Екатерина Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения04.12.1875
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1875
Отец: Жестков Лукьян Георгиевич
Мать: Жесткова Ирина Ефимовна
Крещение
05.12.1875
Бракосочетание
09.11.1896
Рождение ребёнка
29.08.1897
Сын: Климушкин Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
20.10.1899
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1902
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1902
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1902
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1904
Сын: Климушкин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
04.09.1911
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Ивановская Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
29.06.1916
Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно