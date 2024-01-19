Климушкина (Жесткова) Екатерина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Жесткова) Екатерина Лукьяновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.12.1875

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1875

Отец: Жестков Лукьян Георгиевич

Мать: Жесткова Ирина Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.12.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1896

Муж: Климушкин Фёдор Ильич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1897

Сын: Климушкин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1899

Сын: Климушкин Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1902

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1902

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1902

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1904

Сын: Климушкин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1911

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Ивановская Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1916

Сын: Климушкин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Климушкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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