Ивановская (Климушкина) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1914
Дата смерти18.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914
Крещение
04.05.1914
Крестный: мещанин Самары Иван Михайлович Селезнев?
Рождение ребёнка
09.02.1938
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Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
17.07.1941
Бракосочетание
До 1946
Рождение ребёнка
13.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивановский Родион Фёдорович
Рождение ребёнка
30.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивановский Родион Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1993
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник