Ивановская (Климушкина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Климушкина) Александра Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.05.1914

Дата смерти

18.05.1993

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Муж

1910 г.р.
1917 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914

Отец: Климушкин Фёдор Ильич

Мать: Климушкина Екатерина Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.05.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крестный: мещанин Самары Иван Михайлович Селезнев?
Рождение ребёнка
09.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Васильевич

Бракосочетание
До 1940

Муж: Сорокин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Васильевич

Бракосочетание
До 1946

Муж: Ивановский Родион Фёдорович

Рождение ребёнка
13.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивановский Родион Фёдорович

Рождение ребёнка
30.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивановский Родион Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.05.1993
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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