Сорокин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1910
Дата смертиПосле 20.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910
Крещение
03.07.1910
Восприемники: Мефодий Николаевич Луньков, Анастасия Иосифовна Щерина (Носкова)
Рождение ребёнка
09.02.1938
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Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
17.07.1941
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.07.1941
в метрике отметка о выдаче свидетельства