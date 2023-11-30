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Сорокин Пётр Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.06.1910

Дата смерти

После 20.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910

Отец: Сорокин Василий Иванович

Мать: Сорокина Анастасия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.07.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Мефодий Николаевич Луньков, Анастасия Иосифовна Щерина (Носкова)
Рождение ребёнка
09.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Александра Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Александра Фёдоровна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Ивановская Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Александра Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.07.1941
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