Любимов Павел Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таланина Анна Павловна
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобякова Марфа Павловна
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
27.07.1804 ст.
Жена: Любимова Мария Ивановна
Венчание проходило в церкви села.
Рождение ребёнка
25.07.1805 ст.
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1809 ст.
Сын: Любимов Константин Павлович
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.578, л.275).
Рождение ребёнка
05.01.1813 ст.
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1817 ст.
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.709, л.43).
Рождение ребёнка
20.09.1822 ст.
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.800, л.294 об.).
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Любимова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно