Любимов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения20.09.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.09.1822 ст.
Отец: Любимов Павел Матвеевич
Мать: Любимова Мария Ивановна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.800, л.294 об.).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Анна Петровна
Крещение
20.09.1822 ст.
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Семён Васильевич Красильников и солдатки Марфы Ивановны дочь девка Любовь Петровна.
Рождение ребёнка
08.04.1843 ст.
Сын: Любимов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Любимова Анна Петровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.671 об.-672).
Смерть
Неизвестно