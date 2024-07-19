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Любимов Михаил Павлович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.09.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1822 ст.

Отец: Любимов Павел Матвеевич

Мать: Любимова Мария Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.800, л.294 об.).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Анна Петровна

Крещение
20.09.1822 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Семён Васильевич Красильников и солдатки Марфы Ивановны дочь девка Любовь Петровна.
Рождение ребёнка
08.04.1843 ст.

Сын: Любимов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Любимова Анна Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.671 об.-672).
Смерть
Неизвестно

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