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Любимов Михаил Михайлович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.04.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1843 ст.

Отец: Любимов Михаил Павлович

Мать: Любимова Анна Петровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.671 об.-672).
Крещение
08.04.1843 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Павел Матвеевич Любимов и крестьянина Константина Гавриловича Таланина дочь девица Мария.
Смерть
Неизвестно

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