Любимов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.04.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1843 ст.
Отец: Любимов Михаил Павлович
Мать: Любимова Анна Петровна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.671 об.-672).
Крещение
08.04.1843 ст.
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Павел Матвеевич Любимов и крестьянина Константина Гавриловича Таланина дочь девица Мария.
Смерть
Неизвестно