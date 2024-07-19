Любимова (Волкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова (Волкова) Анна Петровна

Любимова (Волкова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
08.04.1843 ст.

Сын: Любимов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Любимов Михаил Павлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.671 об.-672).
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.