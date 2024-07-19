Любимова (Волкова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1843 ст.
Сын: Любимов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Любимов Михаил Павлович
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.671 об.-672).
Смерть
Неизвестно