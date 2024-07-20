Любимова (Рязанова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Рязанова) Мария Ивановна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Рязанов Иван Иванович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таланина Анна Павловна

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобякова Марфа Павловна

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Павел Матвеевич

Бракосочетание
27.07.1804 ст.

Муж: Любимов Павел Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в церкви села.
Рождение ребёнка
25.07.1805 ст.

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1809 ст.

Сын: Любимов Константин Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.578, л.275).
Рождение ребёнка
05.01.1813 ст.

Сын: Любимов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1817 ст.

Сын: Любимов Николай Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.709, л.43).
Рождение ребёнка
20.09.1822 ст.

Сын: Любимов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.800, л.294 об.).
Рождение ребёнка
1826

Сын: Любимов Василий Павлович

Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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