Любимова (Рязанова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Рязанов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таланина Анна Павловна
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобякова Марфа Павловна
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.07.1804 ст.
Венчание проходило в церкви села.
Рождение ребёнка
25.07.1805 ст.
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1809 ст.
Сын: Любимов Константин Павлович
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.578, л.275).
Рождение ребёнка
05.01.1813 ст.
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
01.12.1817 ст.
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.709, л.43).
Рождение ребёнка
20.09.1822 ст.
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.800, л.294 об.).
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Любимов Павел Матвеевич
Смерть
Неизвестно