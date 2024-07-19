Любимов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения05.01.1813 ст.
Дата смерти14.02.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1813 ст.
Отец: Любимов Павел Матвеевич
Мать: Любимова Мария Ивановна
Крещение
08.01.1813 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Михаил Трофимович Пагудин и сестра Павлу девица Елена Матвеевна Любимова.
Смерть
14.02.1813 ст.
умер в младенческом возрасте, прожив 5 недель.