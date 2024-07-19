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Любимов Михаил Павлович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.01.1813 ст.

Дата смерти

14.02.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1813 ст.

Отец: Любимов Павел Матвеевич

Мать: Любимова Мария Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
08.01.1813 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Михаил Трофимович Пагудин и сестра Павлу девица Елена Матвеевна Любимова.
Смерть
14.02.1813 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
умер в младенческом возрасте, прожив 5 недель.

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