Таланина (Любимова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любимов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.
Сын: Таланин Василий Константинович
Отец ребёнка: Таланин Константин Гаврилович
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно