Таланина (Любимова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланина (Любимова) Анна Павловна

Таланина (Любимова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любимов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.

Сын: Таланин Василий Константинович

Отец ребёнка: Таланин Константин Гаврилович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланин Константин Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close