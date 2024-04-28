(Любимова) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения25.07.1805 ст.
Дата смерти31.08.1805 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1805 ст.
Крещение
30.07.1805 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат матери новорожденной, крестьянин Василий Иванович Рязанов и, родная сестра отцу новорожденной,... Показать все
Смерть
31.08.1805 ст.