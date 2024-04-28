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(Любимова) Надежда Павловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.07.1805 ст.

Дата смерти

31.08.1805 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1805 ст.

Отец: Любимов Павел Матвеевич

Мать: Любимова (Рязанова) Мария Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
30.07.1805 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, брат матери новорожденной, крестьянин Василий Иванович Рязанов и, родная сестра отцу новорожденной,... Показать все
Смерть
31.08.1805 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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