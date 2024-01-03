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Егор Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Сергей Иванов

Мать: Наталья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Яковлева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Стефанида Егорова

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Акилина Ильина

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анисья Егорова

Мать ребёнка: Акилина Ильина

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Фекла Егорова

Мать ребёнка: Акилина Ильина

Смерть
Неизвестно

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