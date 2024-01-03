Егор Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Сергей Иванов
Мать: Наталья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Стефанида Егорова
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Акилина Ильина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анисья Егорова
Мать ребёнка: Акилина Ильина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Фекла Егорова
Мать ребёнка: Акилина Ильина
Смерть
Неизвестно