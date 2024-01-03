Васса Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Стефанида Егорова
Отец ребёнка: Егор Сергеев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Егор Сергеев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Сергеев
Смерть
Неизвестно