Васса Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Стефанида Егорова

Отец ребёнка: Егор Сергеев

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Егор Сергеев

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Сергеев

Смерть
Неизвестно
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