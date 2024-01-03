Наталья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Карп Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Егор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Смерть
Неизвестно

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