Наталья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1736
Сын: Карп Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Егор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно