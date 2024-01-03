Анисья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Егор Сергеев

Мать: Акилина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Козмин

Рождение ребёнка
1809

Сын: Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Козмин

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Фекла Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Козмин

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Елена Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Козмин

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никон Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Козмин

Смерть
Неизвестно

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