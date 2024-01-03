Анисья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Егор Сергеев
Мать: Акилина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Козмин
Рождение ребёнка
1809
Сын: Алексей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Козмин
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Фекла Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Козмин
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Елена Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Козмин
Рождение ребёнка
1821
Сын: Никон Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Козмин
Смерть
Неизвестно