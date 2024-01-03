Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Иван Федоров
Мать: Марфа Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Карп Сергеев
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Егор Сергеев
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Андрей Сергеев
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Сергеева
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена Сергеева
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Смерть
Неизвестно