Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Иванов

Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Иван Федоров

Мать: Марфа Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Карп Сергеев

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Егор Сергеев

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Андрей Сергеев

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Сергеева

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена Сергеева

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.