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Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Около 1748

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Сокол Федор Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Моисей Иванов

Мать ребёнка: Марфа Кириллова

Рождение ребёнка
1699

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Марфа Кириллова

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Марфа Кириллова

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Марфа Кириллова

Рождение ребёнка
1709

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Марфа Кириллова

Рождение ребёнка
1712

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Марфа Кириллова

Смерть
Около 1748

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