Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиОколо 1748
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Сокол Федор Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Моисей Иванов
Мать ребёнка: Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
1699
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Марфа Кириллова
Смерть
Около 1748