Марфа Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

До 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Моисей Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1699

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1709

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
1712

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Смерть
До 1749

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