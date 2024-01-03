Марфа Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиДо 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Моисей Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1699
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1709
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1712
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Смерть
До 1749