Прасковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1709 г.р.

Мать

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сергей Иванов

Мать: Наталья Семенова

Смерть
Неизвестно
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