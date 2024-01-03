Акилина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Сергеев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Егор Сергеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анисья Егорова
Отец ребёнка: Егор Сергеев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Фекла Егорова
Отец ребёнка: Егор Сергеев
Смерть
Неизвестно