Акилина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Сергеев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Егор Сергеев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анисья Егорова

Отец ребёнка: Егор Сергеев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Фекла Егорова

Отец ребёнка: Егор Сергеев

Смерть
Неизвестно

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