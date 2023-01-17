Бордашевская (Андронова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения13.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1905
Отец: Андронов Петр
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
27.12.1932
Дочь: Андреева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бордашевский Николай Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Бордашевский Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Бордашевский Николай Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордашевский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Бордашевский Николай Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно
Похоронена - участок налево перед 25Б