Бордашевская (Андронова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБордашевская (Андронова) Мария Петровна

Бордашевская (Андронова) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1905

Отец: Андронов Петр

Мать: Ольга

Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1932

Дочь: Андреева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бордашевский Николай Варфоломеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Сын: Бордашевский Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Бордашевский Николай Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордашевский Николай Варфоломеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордашевский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Бордашевский Николай Варфоломеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Похоронена - участок налево перед 25Б
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close