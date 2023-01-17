(Константинова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Константинова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1905

Дочь: Бордашевская Мария Петровна

Отец ребёнка: Андронов Петр

Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Андронов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Петрович

Отец ребёнка: Андронов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Андронов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков (Ефрем) Петрович

Отец ребёнка: Андронов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андронов Петр

Смерть
Неизвестно
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