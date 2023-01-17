(Константинова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1905
Дочь: Бордашевская Мария Петровна
Отец ребёнка: Андронов Петр
Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Андронов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Петрович
Отец ребёнка: Андронов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Андронов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андронов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Петрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андронов Петр
Смерть
Неизвестно