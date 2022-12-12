Андронов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1905

Дочь: Бордашевская Мария Петровна

Мать ребёнка: Ольга

Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Петрович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков (Ефрем) Петрович

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
Неизвестно
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