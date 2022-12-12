Андронов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1905
Дочь: Бордашевская Мария Петровна
Мать ребёнка: Ольга
Чуриково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Петрович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
Неизвестно