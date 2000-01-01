Бордашевский Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордашевский Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Бордашевская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бордашевская Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордашевский Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Бордашевская Валентина
Смерть
Неизвестно