Бордашевский Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордашевский Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Бордашевский Николай Варфоломеевич

Мать: Бордашевская Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордашевский Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Бордашевская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордашевская Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордашевский Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Бордашевская Валентина

Смерть
Неизвестно
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