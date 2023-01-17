Андреева (Бордашевская) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1932
Бракосочетание
1959 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1961
Сын: Андреев Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1967
Сын: Андреев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Николаевич