Андреева (Бордашевская) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Бордашевская) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1932

Отец: Бордашевский Николай Варфоломеевич

Мать: Бордашевская Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1959 ст.

Муж: Андреев Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.09.1961

Сын: Андреев Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1967

Сын: Андреев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Андреев Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
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