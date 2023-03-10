Шемонаев Семён Фёдорович
Место рожденияОренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения14.02.1899
Дата смерти01.06.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899
Бракосочетание
Неизвестно
г.Бузулук
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
25.03.1915
Дочь: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шемонаев Геннадий Семёнович
Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна
Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1925
Сын: Шемонаев Сергей Семёнович
Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна
Смерть
01.06.1969
Отсутствует в базе "Фамилио"