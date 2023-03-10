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Шемонаев Семён Фёдорович

Место рождения

Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

14.02.1899

Дата смерти

01.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899

Отец: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Мать: Шемонаев (Гаврилов) Варвара Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
25.03.1915

Дочь: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шемонаев Геннадий Семёнович

Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1925

Сын: Шемонаев Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна

Смерть
01.06.1969
Отсутствует в базе "Фамилио"

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