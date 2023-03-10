Шемонаев (Гаврилов) Варвара Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Гаврилов) Варвара Акимовна

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Место рождения

Самарская губ., д.Вольская, Россия

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губ., д.Вольская, Россия
Бракосочетание
07.01.1872

Муж: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино | МК с.Ромашкино, 1872, ф.32, оп.32, д.34
Рождение ребёнка
02.02.1875

Сын: Шемонаев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
МК с.Ромашкино, 1875, Ф.32, оп.32, д.42
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шемонаев Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шемонаев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
14.02.1899

Сын: Шемонаев Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Оренбургская обл., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Неизвестно Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Неизвестно Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Неизвестно Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Неизвестно Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Шемонаев Неизвестно (мать Александры Шуры) Фёдоровна

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Рождение ребёнка
18.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Шемонаев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Шемонаев (Андрей или Дмитрий) Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
жена купеч. сына
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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