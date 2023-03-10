Шемонаев (Гаврилов) Варвара Акимовна
Место рожденияСамарская губ., д.Вольская, Россия
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Сын: Шемонаев Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Сын: Шемонаев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Дочь: Неизвестно Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Дочь: Неизвестно Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Дочь: Неизвестно Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Дочь: Неизвестно Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Дочь: Шемонаев Неизвестно (мать Александры Шуры) Фёдоровна
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Сын: Шемонаев (Андрей или Дмитрий) Фёдорович
Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Панкратьевич