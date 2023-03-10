Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1915
Дата смерти29.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1915
Рождение ребёнка
09.01.1935
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Паишкин Яков
Рождение ребёнка
16.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паишкин Яков
Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Мира Яковлевна
Отец ребёнка: Паишкин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паишкин Яков
Смерть
29.11.1989