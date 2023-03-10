Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1915

Дата смерти

29.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1915

Отец: Шемонаев Семён Фёдорович

Мать: Шемонаев Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
09.01.1935

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Паишкин Яков

Рождение ребёнка
16.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паишкин Яков

Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Мира Яковлевна

Отец ребёнка: Паишкин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паишкин Яков

Смерть
29.11.1989
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