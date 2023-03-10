Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1915
Дочь: Паишкин Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шемонаев Геннадий Семёнович
Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1925
Сын: Шемонаев Сергей Семёнович
Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович
Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
г.Бузулук
Смерть
1979