Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1915

Дочь: Паишкин Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шемонаев Геннадий Семёнович

Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Рождение ребёнка
29.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1925

Сын: Шемонаев Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Шемонаев Семён Фёдорович

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Семён Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
г.Бузулук
Смерть
1979
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