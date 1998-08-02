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Шемонаев Сергей Семёнович

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия

Дата рождения

14.10.1925

Дата смерти

02.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925

Отец: Шемонаев Семён Фёдорович

Мать: Шемонаев (Богатырёв) Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемонаев Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаев Тамара

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
11.01.1948

Дочь: Кирисилидзе (Шемонаев) Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Шемонаев Тамара

Смерть
02.08.1998

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