Шемонаев Сергей Семёнович
Место рожденияСамарская губ., Бузулукский у., х. Винчагов, Россия
Дата рождения14.10.1925
Дата смерти02.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемонаев Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемонаев Тамара
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
11.01.1948
Дочь: Кирисилидзе (Шемонаев) Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Шемонаев Тамара
Смерть
02.08.1998