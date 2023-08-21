Склянкина (Недилько) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1931
Отец: Недилько Пётр
Рождение ребёнка
16.05.1951
Дочь: Дронова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Склянкин Иван Николаевич
Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
08.06.1954
Дочь: Склянкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Склянкин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно