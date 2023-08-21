Склянкина (Недилько) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склянкина (Недилько) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1931

Отец: Недилько Пётр

Мать: Недилько Матрёна Анисимовна

Рождение ребёнка
16.05.1951

Дочь: Дронова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Склянкин Иван Николаевич

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
08.06.1954

Дочь: Склянкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Склянкин Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Склянкин Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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