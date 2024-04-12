Дронова (Склянкина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Склянкина) Людмила Ивановна

Место рождения

Васильков, Київська область

Дата рождения

16.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1951

Отец: Склянкин Иван Николаевич

Мать: Склянкина Зинаида Петровна

Васильков, Київська область
Бракосочетание
25.07.1970

Муж: Дронов Олег Викторович

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
10.09.1973

Дочь: Синевич Наталия Олеговна

Отец ребёнка: Дронов Олег Викторович

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
06.11.1983

Сын: Дронов Олег Олегович

Отец ребёнка: Дронов Олег Викторович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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