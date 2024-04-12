Склянкин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Рождение ребёнка
16.05.1951
Дочь: Дронова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Склянкина Зинаида Петровна
Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
08.06.1954
Дочь: Склянкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Склянкина Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно