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Склянкин Иван Николаевич

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1951

Дочь: Дронова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Склянкина Зинаида Петровна

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
08.06.1954

Дочь: Склянкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Склянкина Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Склянкина Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно
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